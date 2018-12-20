Anadolu Efes ikinci yarıda çözüldü
Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.
Oldukça tempolu başlayan ilk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, soyunma odasına da 56-54 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti.
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