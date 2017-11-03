Anadolu Efes için altın fırsat

THY EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam 20.30'da Unicaja Malaga'yı ağırlayacak.



Karşılaşma öncesi iki ekipte öne çıkan noktalar şu şekilde sıralanabilir...



1- EFES İÇİN 'ALTIN TEPSİDE SUNULAN' FIRSAT

EuroLeague'de geride kalan 4 haftada hiç galibiyeti bulunmayan tek takım Anadolu Efes, evet. Ancak temsilcimizin fikstür dezavantajına baktığımızda; turnuvanın favorilerinden Real Madrid, Fenerbahçe ve CSKA'nın yanı sıra, en komple takımlardan Valencia Basket ile karşılaştığını görüyoruz.

Bu açıdan yorumlarsak Malaga maçı, Anadolu Efes'in kadro çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda ilk galibiyet için, "Altın tepside sunulan bir fırsat" gibi gözüküyor.



2- FENERBAHÇE'Yİ YENDİLER AMA...

Unicaja Malaga, 'hiç hazır olmayan' Fenerbahçe Doğuş'u ilk haftada son topa kalan maçta 68-67 yendi ama daha sonra sırasıyla Olympiakos, Brose ve Valencia'ya kaybetti.

Bu sezon 10 resmi maçlarda aldıkları 5 yenilginin 4'ü deplasman maçlarında... Oyunun kilitlendiği anlarda çözüm üretecek, çok öne çıkan bir 'winner'a sahip değiller. Anadolu Efes, galibiyete olan hasretini sahaya pozitif yansıtabilirse ev sahibi avantajıyla favori.



3- MAÇIN KİLİDİNİ POTA ALTI AÇABİLİR

Anadolu Efes, yeni bir takım. Kimyayı oturtmaları için belli bir süre geçmesi gerektiği su götürmez bir gerçek... Ancak kadroda, Simon, McCollum, Dunston, Motum gibi önemli ve yavaş yavaş ritmini bulan oyuncuları var.

Malaga cephesinde Waczynski, Nedovic, Milosavljevic kendini kanıtlamış isimler. Fakat temsilcimiz koç Perasovic önderliğinde maçın kilidini pota altı ve ikili oyunlarla açabilecek potansiyele fazlasıyla sahip...