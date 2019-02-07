Anadolu Efes Herbalife Gran Canaria maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar çıktığı 21 maçta 13 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile mücadele edecek. Peki, Anadolu Efes Herbalife Gran Canaria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde haftanın mücadelesinde bu akşam Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçtan Anadolu Efes 94-90 galip ayrılmıştı. İşte, Anadolu Efes Herbalife Gran Canaria maçına dair detaylar...
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Herbalife Gran Canaria bu akşam karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan, 15'ini ise yitiren Herbalife Gran Canaria ise averajla 14. basamakta bulunuyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Anadolu Efes 2, Herbalife Gran Canaria ise 6 maçtır kazanamıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 643. MAÇ
Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşısında Avrupa kupalarındaki 643. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 642 karşılaşmada 353 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 395. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet alırken, sahadan 198 kez ise mağlup ayrıldı.
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