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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03.12.2019 - 00:15, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Galatasaray'ı farklı yendi

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Anadolu Efes, Galatasaray'ı farklı yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 9. galibiyetini aldı. Galatasaray Doğa Sigorta ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Sarı-kırmızılı takıma 9-0'lık seriyle karşılık veren Anadolu Efes, 4. dakikada öne geçti: 9-7. Üç sayı çizgisinin gerisinden Micic, Buğrahan Tuncer ve Simon ile üst üste skor üreten ev sahibi takım, 8. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 23-14. Kalan bölümde dış atışlarla sonuca giden Galatasaray Doğa Sigorta'nın farkı fazla kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, tempolu geçen ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste ile pota altını etkili kullanarak oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Larkin'in arka arkaya kazandırdığı sayılarla konuk ekibin maça ortak olmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayılık basketiyle 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 45-35. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 54-46 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde hücumda daha iyi organize olan Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 58-55. Anadolu Efes, Larkin'in isabetli dış atışıyla 27. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 72-62. Skor üretmekte zorlanan konuk ekip karşısında Larkin ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla farkı açan lacivert-beyazlı takım, son periyoda 80-65 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte kontrollü bir oyun sergileyen ve farkı açan Anadolu Efes, sahadan 104-80 galip ayrıldı.

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