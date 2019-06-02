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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.06.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci mücadele

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Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci mücadele

Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final ikinci mücadelesinde Anadolu Efes Galatasaray'ı ağırlayacak. İlk maçı 82-77 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçta da galibiyet elde ederek seriyi firesiz sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Tahincioğlu basketbol liginde mücadele, Anadolu Efes Galatasaray maçı ile devam ediyor. Seride üç maçlık üstünlüğü sağlayan takımın bir üst tura çıkacağı karşılaşma, her iki taraf için de önem arz ediyor. Peki, Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANADOLU EFES GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final ikinci mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Haziran Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek. 

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82-77'lik skorla kazandı.

Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

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