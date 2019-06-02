Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci mücadele
Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final ikinci mücadelesinde Anadolu Efes Galatasaray'ı ağırlayacak. İlk maçı 82-77 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçta da galibiyet elde ederek seriyi firesiz sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tahincioğlu basketbol liginde mücadele, Anadolu Efes Galatasaray maçı ile devam ediyor. Seride üç maçlık üstünlüğü sağlayan takımın bir üst tura çıkacağı karşılaşma, her iki taraf için de önem arz ediyor. Peki, Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
ANADOLU EFES GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi Yarı Final ikinci mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Haziran Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82-77'lik skorla kazandı.
Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle