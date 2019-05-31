Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta (CANLI)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı aktarıyoruz...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede saha avantajını elinde bulunduran Anadolu Efes, THY Euroleague'deki başarılı performansını ligde de devam ettirip şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Gaziantep Basketbol’u 2-1 ile saf dışı bırakan Galatasaray Doğa Sigorta ise sürpriz peşinde...
19:00'da başlayan karşılaşmayı canlı aktarıyoruz...
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