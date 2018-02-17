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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Anadolu Efes finali gördü! Daçka engelini de aştı...
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Basketbol
DHA
17.02.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Anadolu Efes finali gördü! Daçka engelini de aştı...

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PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 90-76 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Dragic 4, Doğuş Balbay 14, Simon 29, Dunston 10, Motum 9, Birkan Batuk 2, McCollum 14, Brown 8, Berk Demir, Muhaymin Mustafa
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 17, Bell 14, Sant Roos 4, Kidd 10, Eric 9, Johnson 11, Okben Ulubay 6, Furkan Aldemir, Muhammed Baygül 5, Doğuş Özdemiroğlu, Kartal Özmızrak
1'İNCİ PERİYOT: 26-11
İLK YARI: 38-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-53
5 FAUL ALAN: 38.52 Muhammed Baygül (Darüşşafaka)

Anadolu Efes finalde, yarı finalin bir diğer eşleşmesi olan Beşiktaş Sompo Japan - TOFAŞ maçının galibi ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya çok iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyotta rakip potaya tam 26 sayı gönderirken, kendi potasında ise yalnızca 11 sayı gördü. İkinci periyotta Darüşşafaka hücumda biraz daha etkili oynayarak farkı 10'a indirdi ve devreye 38-28'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi.
Üçüncü periyodu 11 sayılık farkla (64-53) geçen Anadolu Efes, maçın final periyodunda da skor ve oyun üstünlüğünü rakibe bırakmadı ve parkeden 90-76'lık galibiyetle ayrıldı

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