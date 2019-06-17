Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seride 5'inci maç!
Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ile seri kaldığı yerden devam ediyor. Seride 2-2 beraberlik elde eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko takımlarından birisi bu maçı alması halinde büyük avantajı elinde tutacak. Peki, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Çekişmeli geçen seride 2-2'lik beraberliklerini sürdüren Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bu maçta avantajı ceplerinde tutmak için parkede ciddi bir savaş verecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi Final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan bu mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73
Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93
Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73
OBRADOVİÇ'TEN AÇIKLAMALAR
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 4’üncü maçında Anadolu Efes’i 82-73 ’lük skorla mağlup eden ve seride durumu 2-2’ye getiren Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic, alınan sonuçtan ve oynanan oyunda mutlu olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic, kendi sahalarında aldıkları mağlubiyet sonrasında galibiyet elde etmenin önemine değinirken, "Bunu bugün yaptık ve sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyunun son anına kadar maçı bırakmayan ve üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
Maçın hakemleriyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Obradovic, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Bırakalım da onlar kendi işlerini yapsınlar" şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle