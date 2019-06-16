Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçı Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko arasında gerçekleşecek. Final serisinde dört galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldaAnadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRTSPOR ve Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.
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