Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçına ilişkin tüm detaylar...
Anadolu Efes, 11 Haziran Salı (bugün) Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.
FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI
İlk 2 maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak final serisinin programı şöyle:
9 Haziran Pazar:
17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
11 Haziran Salı:
18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
13 Haziran Perşembe:
21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
15 Haziran Cumartesi:
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)
19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
21 Haziran Cuma: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle