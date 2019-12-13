Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde oynadığı 11 müsabakada 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya lider girdi. Yaptığı maçların 9'unu kazanan ve 2'sini yitiren Fenerbahçe Beko ise averajla 3. sırada yer alıyor. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hakkında tüm ayrıntılar...

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, 14 Aralık'ta (yarın) sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 17.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

İki takım arasında dün THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti.