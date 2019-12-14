Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ligin 12. haftasında oynanacak maçta Fenerbahçeli taraftarlarla bilet satışı yapılmayacağı açıklandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.



Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "Karşılaşma kapsamında misafir takım için tahsis edilen tribün kategorisinin biletleri, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından misafir takıma verilen ceza sebebiyle Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulacak. Misafir takım taraftarları için bilet satışı yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes’e konuk oluyor. 14 Aralık Cumartesi günü 17:30’da Sinan Erdem Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Özlem Yalman hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. 12 Aralık Perşembe günü Anadolu Efes’i konuk eden Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 73-81 kaybetti. Fenerbahçe'de Derrick Williams 16, Nando De Colo 13, Kostas Sloukas ise 12 sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri, EuroLeague’de 13 hafta sonunda 5 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçta 8 Aralık Pazar günü OGM Ormanspor’u ağırladı. Fenerbahçe, mücadeleyi 85-52 kazanarak 11. haftada 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe’de 12 oyuncunun da süre alıp skor ürettiği mücadelenin en skorer ismi 16 sayıyla Egehan Arna oldu.



Fenerbahçe'de Kaptan Melih Mahmutoğlu, 7 sayı daha bulması halinde BSL kariyerinde 3000 sayı barajını aşacak.



Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Anadolu Efes’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Rodrigue Beaubois, Ömercan İlyasoğlu, Buğrahan Tuncer

Forvetler: Krunoslav Simon, James Anderson, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Alec Peters, Chris Singleton

Pivotlar: Bryant Dunston, Tibor Pleiss, Sertaç Şanlı

Koç: Ergin Ataman

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 9 Aralık Pazartesi günü Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’a konuk oldu. Efes, rakibini 84-88 mağlup etti. Bu maçta Rodrigue Beaubois 31, Vasilije Micic 22 sayı üretti. Lacivert-beyazlıların BSL’de 11 hafta sonunda 10 galibiyeti bulunuyor.

Efes, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 12 maçta ise 10 galibiyet elde etti.

Anadolu Efes’te Bryant Dunston ve Adrien Moerman, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemiyor.

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