Anadolu Efes Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe basket maçı ile basketbolda mücadele başlıyor. Lig öncesi Cumhurbaşkanlığı Kupası ile taraftar önüne çıkacak olan her iki takım, bu karşılaşmayı kazanabilmek için parkede çetin bir mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmayı merakla bekleyenler için detaylı bilgiler

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında 26 Eylül saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes ile bugün Gaziantep'te oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında en iyi oyunlarını sergileyeceklerini bildirdi.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan tecrübeli başantrenör, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu belirtti.



Obradovic, şunları kaydetti:



"Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor."



Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek.

TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugün Gaziantep'te Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın, keyifli bir mücadeleye sahne olması temennisinde bulundu.



Başkan Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği önemli müsabakayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.



Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmaya Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Hidayet Türkoğlu, "Bana göre Türkiye'nin en anlamlı kupası. Cumhurbaşkanlığı'nın adının verildiği kupa, bu sene 35. kez düzenlenecek. Biletler, maça 2-3 gün kala tükenmiş. Gaziantep halkına hem spora hem de basketbola sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türk basketbolunun başarılı takımlarından olduğunu dile getiren Türkoğlu, "İki başarılı ekibimizin tekrar bu kupa için mücadele edecek olması tüm basketbolseverleri heyecanlandıracaktır. Gaziantep'e gidecek ya da maçı televizyondan izleyecek tüm basketbolseverler için inşallah güzel bir maç olur. İyi oynayanın kazandığı bir müsabaka olur. İki takıma da şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



İki takımın rekabetinde daha önce yaşanan istenmeyen olayların tekrarlanmaması dileğinde bulunan Hidayet Türkoğlu, şöyle devam etti:



"Sporun içinde bu tip çirkin olayların yaşanması hiç tasvip etmediğimiz şeyler. Bunu da yaşayarak tecrübe ediyoruz. Sahada iki takım sporcularının gösterdiği mücadeleden keyif almak istiyoruz. İnşallah tüm basketbolseverlerin keyif alacağı, saha içinde güzel bir mücadele izleriz ve sadece sahadaki mücadeleyi konuşuruz. İnşallah saha dışındaki çirkin olaylarla bir daha karşılaşmayız."



KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI



Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında Kayseri'de oynanacak 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'na da taraftarların ilgi göstereceğine inandığını söyledi.



Önemli organizasyonları Türkiye'nin geneline yaymak istediklerini anlatan TBF Başkanı, şunları kaydetti:



"Her geçen yıl bu tip organizasyonları farklı şehirlerde yaptığımız için çok mutluyuz. Basketbolu Türkiye'nin geneline yaymak istiyoruz. Şu ana kadar aldığımız destekler de bizim iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Maça 3-4 gün kala biletlerin satılması, şehre heyecan geldiğini gösteriyor. İnşallah Kayseri'de düzenlenecek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da aynı durumla karşılaşırız. Orada da iki kaliteli takımımız karşı karşıya gelecek. İkisi de bizi Avrupa'da başarıyla temsil ediyor. O maçın da keyifli olacağına inanıyorum. Kayseri'deki basketbolseverler de bu iki takımı yalnız bırakmayacaktır."



Organizasyonların ev sahipliğiyle ilgili teklifleri değerlendirdiklerini dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Her fırsatta bize gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İki sene önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Mardin'de düzenledik ve Mardin'e bir kadın basketbol takımı kazandırdık. Yıl boyunca farklı organizasyonlarımız var. İnşallah Türkiye'nin tamamına yayılacak şekilde düzenleriz. Tesisleşme anlamında da iyi tesislerin olduğu yerleri arıyoruz. Basketbola yatırım yapan kulüplerimizin sporcularını güzel tesislerde oynatmak istiyoruz. O yüzden bu tip arayışları sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.