Anadolu Efes evinde mağlup
Anadolu Efes, THY Euroleague 27. hafta maçında Sinan Erdem'de ağırladığı Khimki takımına 85-73 yenildi.
THY EuroLeague’in 27. haftasında Khimki’yi ağırlayan Anadolu Efes, salondan 85-73 mağlup ayrıldı ve bitime 3 maç kala normal sezonu son sırada tamamlaması kesinleşti.
Karşılaşmaya müthiş bir tempoyla başlayan Efes, Motum ve Weems’in 9’ar, Dunston’ın ise 8 sayı ürettiği ilk çeyrekte tam 29 sayı buldu.
Rakibini agresif savunmayla kıran temsilcimiz, ikinci periyotta 7.09 oynanırken Khimki’ye 6 top kaybı yaptırdı ve bu dakikada 34-24’lük üstünlük kurdu.
Soyunma odası dönüşü 49-42’yle parkeye çıkan lacivert beyazlılar, Dunston ile Weems’in yoğun çabaları ve Doğuş’un takıma kattığı dinamizme rağmen final çeyreğine 61-61’lik eşitlikle girdi.
Son 10 dakikanın ikinci diliminde savunmada direnci kırılan Anadolu Efes, 4.36 kala skor 72-71 Khimki lehine döndükten sonra üst üste Shved ile Vialtsev’in kritik isabetlerine engel olamadı. Temsilcimiz 11 üçlük isabetini (33 sayı) önleyemediği mücadelede bu sezonki 21. yenilgisini yaşadı: 85-73.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Michele Rossi (İtalya)
İLK ÇEYREK: 29-18
DEVRE: 49-42
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 61-61
ANADOLU EFES: McCollum 11, Doğuş, Brown 4, Birkan, Motum 11, Weems 16, Stimac 6, Douglas , Dunston 19, Simon 6
KHIMKI MOSKOVA: Robinson 3, Shved 16, Vialtsev 13, Zaytsev 2, Markovic 3, Monia 3, Gill 11, Todorovic 3, Anderson 4, Jenkins 10, Thomas 17
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