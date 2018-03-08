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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Anadolu Efes evinde kayıp!
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08.03.2018 - 22:38, Son Güncelleme:

Anadolu Efes evinde kayıp!

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Anadolu Efes evinde kayıp!

THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'e 94-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21  sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 19'uncu mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ise 13'üncü galibiyetini elde etti.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras
ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16
MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane 9, Tyus 8, Dibartolomeo 5, Cole 7, Bolden 5, Parakhouski 14, Jackson 18
1'İNCİ PERİYOT: 21-20 
DEVRE: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-67 

Anadolu Efes evinde kayıp


İlk iki periyodu Weems ve McCollum önderliğinde başa baş götüren temsilcimiz, üçüncü çeyrekte Jackson'ın kritik dış isabetlerinin önüne geçemedi. Son 10'a 67-62 geride giren Efes, gel-gitler yaşadığı maça Dunston ve Douglas ikilisiyle tutundu.

Karşılaşma boyunca boyalı alanı ve rakibin yüksek yüzde (15/24 yüzde 62.5) yakaladığı dış atışları savunmada büyük sorun yaşayan lacivert beyazlılar, İsrail ekibinin toplamda 38 ribaunt (Efes: 25 ribaunt) almasını da engelleyemedi. Maccabi Tel Aviv, 18 sayı üreten Jackson ve 16 sayıyla oynayan Roll önderliğinde güldü: 94-81. Temsilcimiz normal sezondaki 19. yenilgisini alırken, Maccabi ise 13. galibiyetine ulaştı.

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