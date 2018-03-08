Anadolu Efes evinde kayıp!
THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'e 94-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 19'uncu mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ise 13'üncü galibiyetini elde etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras
ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16
MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane 9, Tyus 8, Dibartolomeo 5, Cole 7, Bolden 5, Parakhouski 14, Jackson 18
1'İNCİ PERİYOT: 21-20
DEVRE: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-67
İlk iki periyodu Weems ve McCollum önderliğinde başa baş götüren temsilcimiz, üçüncü çeyrekte Jackson'ın kritik dış isabetlerinin önüne geçemedi. Son 10'a 67-62 geride giren Efes, gel-gitler yaşadığı maça Dunston ve Douglas ikilisiyle tutundu.
Karşılaşma boyunca boyalı alanı ve rakibin yüksek yüzde (15/24 yüzde 62.5) yakaladığı dış atışları savunmada büyük sorun yaşayan lacivert beyazlılar, İsrail ekibinin toplamda 38 ribaunt (Efes: 25 ribaunt) almasını da engelleyemedi. Maccabi Tel Aviv, 18 sayı üreten Jackson ve 16 sayıyla oynayan Roll önderliğinde güldü: 94-81. Temsilcimiz normal sezondaki 19. yenilgisini alırken, Maccabi ise 13. galibiyetine ulaştı.
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