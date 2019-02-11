Anadolu Efes, evinde galip
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 93-85 yendi.
Müsabakaya iki ekipte karşılıklı sayılar üreterek başladı. Larkin ile Beaubois'le boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Tolga Geçim ve Shelton'la üç sayılık, Morgan'la da pota altından basketler bulan Banvit, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 6 sayıya (28-22) çıkardı. Oyunu dengeleyen Banvit, Perez'in arka arkaya kaydettiği sayılarla 18. dakikada eşitliği yakaladı: 38-38. Çeyreğin son bölümünde Simon ile Beaubois'in ürettiği basketlerle lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 43-38 önde gitti.
Savunmaların sertleştiği üçüncü çeyrekte hızlı hücumlarda sayılar üreten Banvit'e Larkin ile Dunston'ın pota altından kaydettiği basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, 26. dakikayı 56-52 üstün geçti. Hücumda ritmini arttıran ve Ahmet Buğrahan Tuncer'in etkili oyunuyla 28. dakikada farkı çift hanelere (64-54) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 69-65 girdi.
Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen Banvit karşısında 35. dakikada farkı 16 sayıya (83-67) taşıdı. Larkin ve Beaubois'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 93-85 galip ayrıldı.
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