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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
11.02.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, evinde galip

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Anadolu Efes, evinde galip

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 93-85 yendi.

Müsabakaya iki ekipte karşılıklı sayılar üreterek başladı. Larkin ile Beaubois'le boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Tolga Geçim ve Shelton'la üç sayılık, Morgan'la da pota altından basketler bulan Banvit, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 6 sayıya (28-22) çıkardı. Oyunu dengeleyen Banvit, Perez'in arka arkaya kaydettiği sayılarla 18. dakikada eşitliği yakaladı: 38-38. Çeyreğin son bölümünde Simon ile Beaubois'in ürettiği basketlerle lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Savunmaların sertleştiği üçüncü çeyrekte hızlı hücumlarda sayılar üreten Banvit'e Larkin ile Dunston'ın pota altından kaydettiği basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, 26. dakikayı 56-52 üstün geçti. Hücumda ritmini arttıran ve Ahmet Buğrahan Tuncer'in etkili oyunuyla 28. dakikada farkı çift hanelere (64-54) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 69-65 girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlardan boş dönen Banvit karşısında 35. dakikada farkı 16 sayıya (83-67) taşıdı. Larkin ve Beaubois'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 93-85 galip ayrıldı.

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