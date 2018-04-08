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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA / Fotoğraflar: Adem KABAYEL
08.04.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Anadolu Efes evinde Beşiktaş'ı yendi

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Anadolu Efes evinde Beşiktaş'ı yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-69 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 17. galibiyetini alırken, siyah-beyazlı ekip ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Diebler 13, Kyle Weems 13, Semih Erden 4, Strawberry, Clark 3, Lalanne 12, Sertaç Şanlı 1, Can Maxim Mutaf 2
1. Periyot: 20-15
Devre: 32-30
3. Periyot: 53-45
Beş faulle çıkan: 38.36 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

Anadolu Efes evinde Beşiktaşı yendi

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 11-11'lik eşitlikle geçildi. Sonny Weems ve Motum ile hücumda ritmini bulan Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan karşısında ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında savunmada sertliği artıran Beşiktaş Sompo Japan, Kyle Weems ve Clark'ın üç sayı çizgisinin dışından bulduğu basketlerle lacivert-beyazlılar karşısında 14. dakikada 25-23 öne geçti. Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'un üç sayılık basketleriyle 17. dakikada yeniden üstünlüğü eline alan (29-27) Anadolu Efes, ilk yarıyı 32-30 önde kapadı.

Lacivert-beyazlılar, ikinci yarıya top kayıplarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 23. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 42-32. Kyle Weems ve Adams ile üst üste sayılar bulan siyah-beyazlılar, 29. dakikada farkı 3 sayıya (46-43) indirdi. Ancak Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde etkili performans sergileyen McCollum'un basketleriyle final periyoduna 53-45 önde girdi.

Dördüncü periyoda savunmada tempolu başlayan siyah-beyazlılar, boyalı alanda Diebler kaydettiği basketle 32. dakikada molaya 2 sayı geride gitti: 56-54. Molanın ardından Simon ve Motum'un dış atışlarıyla etkili olan Anadolu Efes, 35. dakikada skoru 64-56'ya getirdi. Hücumda Lalanne ile orta mesafeden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, Can Maxim Mutaf'ın turnikesiyle 38. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 66-65. Lacivert-beyazlılar, McCollum'un son bölümde bulduğu üç sayılık basketlerle bitime 1 dakika 16 saniye kala farkı açarak skoru 72-65 yaptı. Son anları oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Anadolu Efes, 78-69 kazandı.

Bu arada, lacivert-beyazlılar, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yılı dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

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