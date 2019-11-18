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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
18.11.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Euroleague'in 9. maç haftasında Fransa yolcusu!

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Anadolu Efes, Euroleague'in 9. maç haftasında Fransa yolcusu!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, yarın Fransa temsilcisi ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak.

Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 8 haftasında 6 galibiyet,

2 yenilgi alarak 5. sırada bulunuyor. Ligde çift maç haftasınıda ilk önce Fransa'ya gidecek olan Anadolu Efes, bu maçtan iki gün sonra ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

Bu sezon lige dahil olan ASVEL ise ilk 8 maçında sürpriz sonuçlara imza attı. Ligde 5 galibiyetle 8. sırada yer alan Fransız temsilcisi, son iki maçını ise kazandı. ASVEL, son şampiyon Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın yanı sıra Yunan ekipleri Olympiakos ve Panathinaikos'u da yenerek dikkatleri üzerine çekti.

- ASVEL sahasında kaybetmiyor

Anadolu Efes'i rakibi ASVEL, sahasında ise çok iyi bir performans sergiliyor.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada 9 maça çıkan ASVEL, seyircisi önünde bütün maçlarını kazandı.

- Avrupa'da 666. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 667. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 666 müsabakada 370 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 419. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 418 maçta 213 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

Daha önce Avrupa'da 6 kez karşılaşan Anadolu Efes ile ASVEL, Avrupa'da yaklaşık 16 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. İki ekip son olarak Avrupa Ligi'nde 2003-2004 sezonunda karşılaşmıştı. O sezon oynanan iki maçı da o zamanki adıyla Efes Pilsen kazanmıştı. İki takım 14 Ocak 2004'ten sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak. Anadolu Efes ile ASVEL arasında Avrupa arenasında daha önce oynanan karşılaşmalarda taraflar üçer galibiyet elde etti. 

Anadolu Efes, Euroleaguein 9. maç haftasında Fransa yolcusu

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