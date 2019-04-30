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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
30.04.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Dörtlü Final için parkede

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Anadolu Efes, Dörtlü Final için parkede

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın Barcelona Lassa'yı yenmesi halinde 18 yıl sonra Dörtlü Final'e kalacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Lacivert-beyazlı takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında İspanya'da oynanan play-off çeyrek final dördüncü maçında Barcelona Lassa, Anadolu Efes'i 82-72 yenerek seride durumu 2-2'ye getirmişti. Yarın oynanacak karşılaşmayı kazanacak ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, turu geçmesi halinde Dörtlü Final'in ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

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Anadolu Efes, Dörtlü Final için parkede

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