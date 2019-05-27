Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın sözleşmesini uzattı
Anadolu Efes milli basketbolcu Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, milli basketbolcu Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
30 yaşındaki guard, bu sezon ligde 26 maçta forma giyerken, 4,9 sayı, 3,1 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
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