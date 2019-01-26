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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak-Fotoğraf: İHA
26.01.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, derbide Galatasaray'ı ağırlayacak

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Anadolu Efes, derbide Galatasaray'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 14 haftada lacivert-beyazlılar 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes 73-70'lık skorla kazanmıştı.

Ligdeki 100. randevu

Anadolu Efes ile Galatasaray, bugüne kadar 108 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 80 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar 28 kez parkeden galip ayrıldı. İki ekip arasında Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 99 karşılaşmada ise Efes 72 kez, Aslan da 27 kez rakibini yendi.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 87.4 sayı ortalamasıyla oynarken, Galatasaray ise 81.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de Tibor Pleiss 22.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Aslan'da ise Zach Auguste 14.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı ise Yener Yılmaz, Mehmet Serdar ve Ali Köseoğlu hakem 3'lüsü yönetecek.

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