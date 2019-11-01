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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.11.2019 - 00:08, Son Güncelleme:

Anadolu Efes deplasmanda mağlup!

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Anadolu Efes deplasmanda mağlup!

Turkish Airlines EuroLeague’ın 6’ıncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos Opap'a 86-70 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ev sahibi Panathinaikos Opap, Thomas, Fredette, Calathes, Wiley ve Bentil ilk beşiyle başlarken, Anadolu Efes ise Larkin, Singleton, Micic, Anderson ve Dunston ile başladı.

Panathinaikos Opap’ın agresif savunma düzeni, Anadolu Efes’in üç sayılık atışlarda başarısız olmasına neden oldu. Dış atışlarda istediği tempoyu yakalayamayan Efes, ilk yarıda üç sayı çizgisinde 12 atıştan sadece 1’inde başarılı oldu. Fredette ile üç sayıda daha avantajlı olan Panathinaikos, baskılı oyunuyla Efes’i hücumlarda dış atışlara mecbur bıraktı. İlk yarının sonlarına doğru Efes, dış atışlar yerine potaya giderek dengeleri bozdu, Panathinaikos’un savunma zafiyetini kullanan Efes, 2'nci periyotun sonlarında yaptırdığı faul ve basket faullerle aradaki farkı azaltmayı başardı fakat ilk yarıyı 42-38 geride bitirdi.

İkinci yarıya daha tempolu başlayan Anadolu Efes, hızını avantaja çevirirken Panathinaikos’u top kaybı yapmaya iterek farkı kapattı. Kullandığı başarılı faul atışlarıyla aradaki farkı hızlı bir şekilde kapatan Efes, 46-46’lık skorla durumu eşitledi. Özellikle Larkin’in oyunuyla maça dönen Efes, 3’üncü çeyreği 63-53 geride bitirdi. Son çeyrekte Panathinaikos Rice ve Papapetrou ile tempoyu yükseltirken, Efes temposunu koruyamadı ve mücadeleden 86-70 mağlup ayrıldı.

Panathinaikos'ta Tyrese Rice 18 sayıyla mücadele ederken, Efes'te ise Larkin ürettiği 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: OAKA
HAKEMLER: Sreten Radovic, Damir Javor, Mehdi Difallah
PANATHINAIKOS OPAP: Thomas (9), Rice (18), Papagiannis (10), Papapetrou (14), Vougioukas (2), Johnson (7), Brown, Fredette (11), Calathes (11), Wiley, Mitoglou, Bentil (4)
ANADOLU EFES: Larkin (28), Beaubois, Singleton (13), Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Pleiss (2), Micic (6), Anderson, Peters (2), Dunston (8), Simon (11)
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
İLK DEVRE: 42-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-54
5 FAUL: 36,14 Papapetrou (Panathinaikos OPAP)

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