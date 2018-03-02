Anadolu Efes deplasmanda kayıp
THY EuroLeague'de Anadolu Efes,Armani Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu
THY EuroLeague'de son sırada olan Anadolu Efes, puan sıralamasında bir üstünde yer alan Armani Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu. Lacivert beyazlı ekip üst üste üçüncü, son yedi maçında da altıncı mağlubiyetini aldı. İkinci çeyrekte sadece 12 sayı üretebilen ve devreyi 44-29 geride kapatan temsilcimiz maçı çevirmeyi başaramadı. İstanbul ekibinde Weemb 19, Stimac 12 sayı üretti.
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