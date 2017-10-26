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Anadolu Efes CSKA'yı konuk ediyor!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

Hürriyet Haber
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 3 maçta Real Madrid, Valencia ve Fenerbahçe Doğuş'a mağlup oldu.

CSKA Moskova ise turnuvada bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Rus ekibi, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile Panathinaikos Superfoods'u yenerken, Real Madrid karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

BasketbolEuroleague
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