Anadolu Efes, CSKA'ya direnemedi

THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 110-79 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi 13'üncü mağlubiyetini alırken, CSKA Moskova 14'üncü galibiyetine uzandı.
SALON: USH CSKA
HAKEMLER: Sasa Pukl, Benjamin Jimenez, Saulius Racys
CSKA MOSKOVA: De Colo 15, Fridzon 9, Antonov 9, Rodriguez 16, Vorotsevich 9, Clyburn 13, Higgins 21, Kulagin 3, Khryapa 4, Kurbanov 6, Hines 2, Hunter 3
ANADOLU EFES: McCollum 9, Brown 5, Birkan 3, Onuralp 2, Berk, Motum 19, Stimac 10, Muhaymin, Douglas 4, Dragic 11, Dunston 7, Simon 9
1'İNCİ PERİYOT: 35-21
İLK YARI: 58-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-61