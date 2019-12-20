Avrupa arenasındaki 673. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 672 karşılaşmada 376 galibiyet ve 296 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 425. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 424 karşılaşmada 219 galibiyet ve 205 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 51,7) elde etti.

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Turkish Airlines Euroleague’in 15. haftasında 20 Aralık 2019, Cuma günü Rusya’nın CSKA Moskova takımı ile karşı karşıya geliyor. Euroleague tarafından “haftanın maçı” olarak seçilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, takımımız dokuz galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Anadolu Efes altı galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 21 karşılaşmada Anadolu Efes üç galibiyet ve 18 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 14. haftasında Anadolu Efes, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını deplasmanda 74-68 mağlup etmiş, CSKA Moskova ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını evinde 100-74 yenmişti. Euroleague’de 14. haftanın ardından Anadolu Efes 12 galibiyet ve iki mağlubiyet ile birinci, CSKA Moskova ise dokuz galibiyet ve beş mağlubiyet ile beşinci sırada yer alıyor.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!