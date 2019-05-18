Anadolu Efes CSKA Moskova final maçı ne zaman oynanacak?

Anadolu Efes CSKA Moskova final maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi tarihinde ilk kez bu aşamaya gelme başarısını gösteren Anadolu Efes, Avrupa Basketbolu'nun en iyisi olmak için parkeye çıkacak. Peki, Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova ile karşılaşacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

ATAMAN: İNŞALLAH ATACAĞIM SON TWEET DE İYİ GİDER

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "İnşallah final maçı öncesi atacağım son tweette iyi gider." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, "Ben hep söyledim. Sırf iş olsun diye tweet atmıyorum .Bu maç öncesi tweet atmak benim için biraz daha zordu. İki Türk takımı karşı karşıya oynuyordu ve bu yüzden dikkatli olmaya çalıştım ve iyi gitti. İnşallah final maçı öncesi atacağım son tweette iyi gider." açıklamasında bulundu.



Fenerbahçe Beko'ya karşı aldıkları farklı galibiyeti değerlendiren Ataman, "Fenerbahçe iyi oynamadı. Tüm sezon mükemmeldi. Fenerbahçe'nin bugünkü gibi bir maç kaybettiğini son 2-3 yıldır hatırlamıyorum. Biz mükemmel oynadık. Skorun açılmasıyla da maç sonuna doğru psikolojileri bozuldu." ifadelerini kullandı.



Maç içinde Fenerbahçe'den Green ve Guduric'i savunmakta zorlandıklarını, ilk yarıda önemli anlar yaşadıklarını aktaran Ataman, Anadolu Efes olarak sezon boyunca oynadıkları basketbolu oynadıklarını vurguladı.



Ataman, karşılaşmada attığı 30 sayı ile Anadolu Efes'in galibiyetinde büyük pay sahibi olan Shane Larkin hakkında ise "Larkin için yoruma gerek yok, olağanüstü muhteşemdi. Ama aslında son 2-3 aydır böyle. Play-off'ta Barcelona ile deplasmanda oynadığımız 3. maçta da harika oynamıştı. Bugün ve her zaman olan aslında şu, o takıma takım da ona yardım ediyor. O büyük bir oyunu ama bugün takım için çalıştı." değerlendirmesini yaptı.



Diğer yandan finalde, CSKA Moskova veya Real Madrid'den hangisini tercih ettiğiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Bu akşam kazanacak takımı motive edecek bir şey söyleyecek değilim." diye cevap veren Ataman, sözlerine şöyle devam etti:



"İki takım da çok büyük. Real Madrid son şampiyon. CSKA çok tecrübeli bir teknik adama sahip ve yıldız oyuncuları var. İki takıma karşı da son saniyelerde yenildik. Ama buraya gelirken oyuncularıma bir şey söyledim: (Eğer finale kalırsak artık bizim kazanma zamanımız geldi) Kupayı kazanmaya bir maç kaldı."



Anadolu Efes'in 53 yaşındaki başantrenörü Ataman, basın toplantısının ardından AA muhabirinin bir sorusuna verdiği cevapta ise "Kariyerimin en önemli maçına pazar günü çıkacağım çünkü bu kupa bende yok." dedi.

CSKA ADINI FİNALE YAZDIRDI

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya'nın Real Madrid takımını 95-90 yenen Rusya temsilcisi CSKA Moskova, finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası Real Madrid'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Rodriguez'le dış şutlarda başarılı olan CSKA Moskova, 14. dakikada 29-28 öne geçti. Causer'un etkili oyunuyla Real Madrid, üstünlüğü tekrar eline aldı ve soyunma odasına 45-43 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynayan ve boyalı alanı etkili kullanan Real Madrid, 26. dakikada 13 sayılık farkı yakaladı: 50-63. İspanyol ekibi, final periyoduna 73-65 önde girdi.



Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun aldığı sportmenlik dışı faulü de iyi değerlendirdi ve 35. dakika içinde 13 sayılık farkı 2'ye indirdi: 76-78. CSKA Moskova, bitime 1 dakika 19 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 87-85 öne geçti. Son 14.1 saniyeye 93-90 CSKA Moskova, üstün girdi. CSKA Moskova, üstünlüğünü korudu ve maçı 95-90 kazanarak adını finale yazdırdı.