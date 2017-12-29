Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde ilk bu akşamın son haftasında bu akşam Alman temsilcisi Brose Bamberg'le sahasında karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Anadolu Efes, son 4 maçını kaybetti. İlk 14 maçta sadece 3 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, 16 takımlı ligde son sırada bulunuyor. Anadolu Efes, bu sezon sahasında oynadığı 7 Avrupa Ligi maçında ise bir defa galip gelebildi. Başantrenör Andrea Trinchieri yönetimindeki Brose Bamberg'in ise 6 galibiyeti, 8 yenilgisi bulunuyor. Alman temsilcisi, Avrupa Ligi'ndeki son 2 maçını ise kaybetti. İki takım THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi. Rakibiyle oynadığı ilk 2 karşılaşmayı kazanan Anadolu Efes, Alman ekibi karşısında son 4 maçını ise yitirdi.

Anadolu Efes Brose Bamberg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes-Brose Bamberg maçı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.



Ergin Ataman'la 3 maçı kaybetti



Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çıktığı 3 resmi maçı da kaybetti. Velimir Perasovic'in yerine göreve gelen Ataman yönetimindeki lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde Khimki (Rusya) ve Olympiakos'a (Yunanistan), Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise Banvit'e yenildi. Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde 200. kez başantrenör olarak parkeye çıkacak. Ataman, kariyerinde Montepaschi Siena, Ülker, Bologna, Galatasaray ve Anadolu Efes'le Avrupa Ligi'nde mücadele etti.



Ataman: "Galibiyete çok ihtiyacımız var"



Anadolu Efes Başantrenörü Ataman, akıllı bir oyun ortaya koyup ihtiyaçları olan galibiyeti almak istediklerini belirtti. Brose Bamberg'in Daniel Hackett, Ricky Hickman ve Nikos Zisis gibi önemli kısa oyunculara sahip olduğunu aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Bizim öncelikle bu oyunculara boş alan vermememiz gerekiyor. Ayrıca fiziksel gücümüzü pota altında daha iyi kullanmamız lazım. Avrupa Ligi'nde galibiyete çok ihtiyacımız var. Son haftalarda hep son saniyelerde iç saha maçları kaybediyoruz. Bu sefer daha akıllı oynayıp maçı kazanmayı hedefliyoruz." Lacivert-beyazlıların ABD'li oyuncusu Josh Adams, bu maçla galibiyet serisine başlamak istediklerini anlatarak, "Avrupa Ligi'nde ilk bu akşamın son maçında yeni bir sayfa açmak için kazanmak istiyoruz. Daha iyi mücadele etmeliyiz, iyi konsantrasyon sağlamalıyız. Maç sonunda kazanan taraf olmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.