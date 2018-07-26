Anadolu Efes bombayı patlattı: Shane Larkin
Anadolu Efes uzun süredir bitirmeye çalıştığı Shane Larkin ile bir yıllık sözleşme imzaladı ve böylece kadrosunu çok deneyimli bir oyun kurucu ile takviye etti.
1992 doğumlu ve 1.80 m boyundaki oyun kurucu 2013'te NBA deneyimine Dallas Mavericks ile başladıktan sonra New York Knicks ve Brooklyn Nets'te oynadı, 2016-17 sezonunu Baskonia'da geçirdi. Larkin geçen sezon ise Boston Celtics forması ile 54 maçta oyuna girdi, 14.4 dakika, 4.3 sayı, 1.7 ribaund, 1.8 asist ortalamaları tutturdu. (Basketfaul)
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