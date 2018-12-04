Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Ligde ikinci sırada yer alan Anadolu Efes, çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş Sompo Japan karşısında zorlu bir mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Avrupa'nın en gözde basketbol ligleri arasında yer alan Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 9. hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Anadolu Efes'in Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edeceği karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı takip edilebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek. 4 Aralık Salı günü saat 20.15'te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
Bugün:
18.00 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray (Ayhan Şahenk)
20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
20.15 Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
5 Aralık Çarşamba:
18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)
18.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
20.15 Banvit-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
6 Aralık Perşembe:
19.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)
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