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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03.01.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Bayern Münih'i rahat geçti

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Anadolu Efes, Bayern Münih'i rahat geçti

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.  Karşılaşmada dış atışlardan sayılar bulan Bayern Münih karşısında Dunston'la pota altından basketler üreten Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-10 üstün geçti. Micic'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 8. dakikada farkı 9 sayıya (25-16) taşıyan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu basketlerle 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 43-27. Savunmayı sertleştiren lacivert-beyazlı ekip, Micic ve Pleiss'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla soyunma odasına 19 sayı farkla önde gitti: 55-36.
İkinci yarıya savunmada ve hücumda kötü başlayan Anadolu Efes karşısında pota altından sayılar üreten Bayern Münih, Williams'ın üç sayılık basketiyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (57-46) indirdi. Çabuk toparlanan lacivert-beyazlı ekip, Moerman ve Larkin'in sayılarıyla final periyoduna 70-54 üstün girdi.
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Anadolu Efes, Pleiss'ın sayısıyla 34. dakikada farkı 17 sayıya (77-60) taşıdı. Dedovic ve Lucic'in üç sayılık basketleriyle 8-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 77-68. Motum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 92-77 galip ayrıldı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi - Anadolu Efes: 92 - Bayern Münih: 77
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Joseph Bissang (Fransa), Jordi Aliaga (İspanya)
Anadolu Efes: Micic 20, Doğuş Balbay, Simon 9, Motum 2, Dunston 16, Larkin 6, Metecan Birsen, Moerman 14, Pleiss 9, Anderson 16
Bayern Münih: Dedovic 13, Lo 7, Lucic 14, Barthel 6, Radosevic 8, Dangubic 7, Hobbs 3, King 2, Koponen 8, Amaize, Williams 9, Ogunsipe
1. Periyot: 27-18
Devre: 55-36
3. Periyot: 70-54

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