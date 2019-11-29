Anadolu Efes Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bu akşam Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Kritik müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, bu akşam kritik bir maça çıkacak. Sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak temsilcimizin hedefi, saha avantajını da kullanarak müsabakadan galip ayrılmak. İşte, Anadolu Efes Bayern Münih maçına ilişkin ayrıntılar...
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HABER kanalında şifresiz yayınlanacak.
Lacivert-beyazlılar, lider Barcelona'nın averajla ardından ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ile 6 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise 12. sırada yer alıyor.
AVRUPA'DA 669. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 669. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.
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