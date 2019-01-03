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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
03.01.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Anadolu Efes Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Bayern Münih basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele devam ediyor. Play Off sıralamasında mücadelesine devam eden temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Anadolu Efes Bayern Münih maçı ile THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezon kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta mücadelesi kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bayern Münih'i ağırlayacak olan Anadolu Efes, galibiyet için parkede olacak. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 16.Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılaşacak. 3 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 ve Bein Sports Haber kanalından izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Ligde 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise averajla 6. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-71'lik skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 636 MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 637. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 636 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 389. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 196 yenilgi gördü.

ATAMAN: "İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih ile yapacakları maça kazanarak, Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Bayern Münih'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Ataman, "Rakibimizi ilk maçta deplasmanda çok iyi oynayarak yenmiştik. İstanbul'da da taraftarlarımızın her zamanki büyük desteği ile mutlaka kazanıp, dördüncü sıradaki yerimizi korumak ve ikinci yarıya galibiyet ile başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı basketbolcu Brock Motum ise önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Ligin ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda yenmiştik. Şimdi ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz, ilk karşılaştığımız döneme oranla şu an basketbol olarak çok gelişmiş durumda. Biz de bu zorlu mücadeleye hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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