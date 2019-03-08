Anadolu Efes, Barceolna'yı farklı geçti
THY EuroLeague’in 25. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, 4. sıra için yarıştığı Barcelona’yı ağırladığı maçı 92-70 kazanıp muhteşem bir galibiyete imza attı.
Rakibine İspanya’daki karşılaşmada 80-65 yenilen Efes, 22 sayı fark yapıp ikili averajda da üstünlük kurdu. Sinan Erdem Spor Salonu’nun tamamı doluydu ve Larkin (37 sayı, 5 ribaund, 2 asist) âdeta ‘alev’ aldı. Lacivert beyazlılar, taraftar ilgisi tavan yapınca baştan sona üstün ilerleyip, nasıl ‘yenilmez’ olunacağını gösterdi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Fernando Rocha, Jurgis Laurinavicius
İLK ÇEYREK: 24-12
DEVRE: 42-31
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 64-53
5 FAULLE ÇIKAN: Singleton (Barcelona)
ANADOLU EFES: Larkin 37, Beaubois, Doğuş, Motum, Moerman 22, Pleiss 4, Micic 14, Anderson, Dunston 5, Simon 10
BARCELONA LASSA: Seraphin 2, Pangos 7, Ribas 6, Singleton 2, Hanga 14, Blazic 5, Heurtel 5, Oriola 8, Kuric, Claver 8, Tomic 13
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