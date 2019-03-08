Anadolu Efes, Barceolna'yı farklı geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes, Barceolna'yı farklı geçti
GeriBasketbol Anadolu Efes, Barceolna'yı farklı geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Fatih SABOVİÇ
08.03.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Barceolna'yı farklı geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes, Barceolna'yı farklı geçti

THY EuroLeague’in 25. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, 4. sıra için yarıştığı Barcelona’yı ağırladığı maçı 92-70 kazanıp muhteşem bir galibiyete imza attı.


Rakibine İspanya’daki karşılaşmada 80-65 yenilen Efes, 22 sayı fark yapıp ikili averajda da üstünlük kurdu. Sinan Erdem Spor Salonu’nun tamamı doluydu ve Larkin (37 sayı, 5 ribaund, 2 asist) âdeta ‘alev’ aldı. Lacivert beyazlılar, taraftar ilgisi tavan yapınca baştan sona üstün ilerleyip, nasıl ‘yenilmez’ olunacağını gösterdi.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Fernando Rocha, Jurgis Laurinavicius
İLK ÇEYREK: 24-12
DEVRE: 42-31
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 64-53
5 FAULLE ÇIKAN: Singleton (Barcelona)
ANADOLU EFES: Larkin 37, Beaubois, Doğuş, Motum, Moerman 22, Pleiss 4, Micic 14, Anderson, Dunston 5, Simon 10
BARCELONA LASSA: Seraphin 2, Pangos 7, Ribas 6, Singleton 2, Hanga 14, Blazic 5, Heurtel 5, Oriola 8, Kuric, Claver 8, Tomic 13

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması

Moussa Sow sessizliğini bozdu

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne veda etti!