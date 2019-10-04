"Anadolu Efes - Barcelona" maçına iddaa'da ne oynamalı? Tamer Oyguç yanıtladı...
Sezona sükseli transferlerle giriş yapan Barcelona, geçtiğimiz sezon Euroleague'de final oynayan temsilcimiz Anadolu Efes'e konuk oluyor. Tek Maç ve Canlı Bahis fırsatını kaçırmayın!
Geçen sezon Euroleague finalinde CSKA Moskova’ya kaybeden Anadolu Efes, bu sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla giriyor.
Kadrosuna Alec Peters, Chris Singleton ve Tolga Geçim’i ekleyen Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’ne evinde ligin yeni ekibi Ormanspor ile oynadığı maçla başlarken rahat bir galibiyet almasını bildi.
Beaubois 22 sayıyla takıma adına en fazla sayı atan isim olurken, ev sahibinde 5 isim çift haneli sayılara ulaştı.
Temsilcimizde Adrien Moerman sakatlığı nedeniyle görev alamazken, lig maçında da süre almayan Shane Larkin’in durumu belli değil.
Geçen sezon çeyrek finalden elenmesinin ardından Anadolu Efes’ten rövanşı almak isteyen Barcelona ise hareketli bir yaz geçirdi.
Kadrosuna Nikola Mirotic, Corry Higgins, Malcolm Delaney, Alex Abrines ve Brandon Davies gibi isimleri ekleyen Barcelona, ligine de iyi bir başlangıç yaptı.
Obradoiro’yu deplasmanda devirdikten sonra evinde uzatmaya giden maçta Saski Baskonia’yı geçmesini bildi.
Geçen sezona göre daha fazla silaha sahip olan konuk ekipte koç Svetislav Pesic’in bu sezon hedefi daha yükselerde...
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Anadolu Efes, geçen sezon Euroleague’de normal sezonda oynadığı 15 iç saha maçının 12’sini kazanmayı başarmıştı.
- İki ekip arasındaki son 6 maçın 5’inde Anadolu Efes, rakibini 80 sayının altında tutmasını bildi.
- Barcelona, geçen sezon Euroleague’de normal sezonda oynadığı 15 dış saha maçının sadece 6’sını kazanabilmişti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Barcelona’nın Anadolu Efes karşısında 8.5 fark yemeyeceği yönünde...
- Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’ten fazlası "Barcelona (+8.5h)" tercihine güveniyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği bir diğer tercih ise Anadolu Efes’in galibiyeti...
- Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %28’inden fazlası ev sahibi Anadolu Efes’in maçı kazanacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM YAZARI TAMER OYGUÇ NE DİYOR?
Anadolu Efes geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdi. Çok büyük ölçüde ana rotasyonu korudular. Eksik buldukları yerlere de gerekli transferleri yaptılar. Takım bir yıl boyunca yan yana oynama tecrübesine sahip ve Barcelona’ya göre daha hazır durumda.
Bence Anadolu Efes kazanmaya daha yakın.
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