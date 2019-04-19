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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.04.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı Anadolu Efes 75-68 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti. Peki, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında 19 Nisan Cuma günü İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacak İşte, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçına ilişkin ayrıntılar...

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.15'de başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 3'den naklen yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 75-68 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 3. karşılaşma 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde yapılacak.

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