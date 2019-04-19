Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı Anadolu Efes 75-68 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti. Peki, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında 19 Nisan Cuma günü İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacak İşte, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçına ilişkin ayrıntılar...
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.15'de başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 3'den naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 75-68 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 3. karşılaşma 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde yapılacak.
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