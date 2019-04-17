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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.04.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı basketbol takımı, play-off çeyrek final ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunda İspanya'nın güçlü ekibi, Barcelona Lassa ile mücadele edecek. İşte, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçına ilişkin ayrıntılar...

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alan Barcelona Lassa ile eşleşmişti.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde iki takım da kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.

ÜÇ GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'DE

Play-off çeyrek final serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, play-off'ta saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk iki maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sırada bitiren Barcelona Lassa, Panathinaikos, Baskonia ve Zalgiris'in sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek son müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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