Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı basketbol takımı, play-off çeyrek final ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunda İspanya'nın güçlü ekibi, Barcelona Lassa ile mücadele edecek. İşte, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçına ilişkin ayrıntılar...
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alan Barcelona Lassa ile eşleşmişti.
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde iki takım da kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.
ÜÇ GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'DE
Play-off çeyrek final serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak.
Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, play-off'ta saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk iki maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.
Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sırada bitiren Barcelona Lassa, Panathinaikos, Baskonia ve Zalgiris'in sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek son müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
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