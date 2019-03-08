Anadolu Efes Barcelona Lassa basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ile THY Avrupa Liginde Normal Sezon kaldığı yerden devam ediyor. Birbirlerine çok yakın puana sahip olana Anadolu Efes ve Barcelona Lassa, THY Avrupa Liginin 25. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Play Off'lara çok az bir süre kala konumlarını belirlemek isteyen Anadolu Efes ve Barcelona Lassa, Sinan Erdem Spor Salonunda çetin bir mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES BARCELONA LASSA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 25. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı konuk edecek. 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 24 müsabakada 15 galibiyet alırken, 9 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.
Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Barcelona Lassa ise 15 galibiyet, 9 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Barcelona'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-65 kaybetmişti.
AVRUPA KUPALARINDA 646. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 646. maça çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 645 karşılaşmada 355 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 398. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 397 karşılaşmada 198 galibiyet ve 199 yenilgi aldı.
Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 25 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 8 galibiyet elde ederken, 17 kez mağlup oldu.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 karşılaşmada ise Anadolu Efes 4, İspanyol ekibi 9 galibiyet elde etti.
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