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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
29.03.2018 - 22:46, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Barça'ya boyun eğdi

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Anadolu Efes, Barça'ya boyun eğdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup oldu.

Play-off iddiasını haftalar öncesinde kaybeden iki takımın karşılaşmasında İspanyol temsilcisi, 10. galibiyetini elde ederken, lacivert-beyazlılar ise 23. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Barcelona Lassa, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını 10-7 üstünlükle geçti. Dış atışlarda Ribas ve Koponen'le etkili olan konuk ekip, Anadolu Efes karşısında ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de Claver, Hanga ve Ribas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan İspanyol ekibi, 15. dakikada farkı 16
sayıya çıkardı: 21-37. Savunmada ve hücumda tempoyu yakalayamayan Anadolu Efes karşısında farkı açmaya devam eden Barcelona Lassa, soyunma odasına 55-34 üstün girdi.


İkinci yarıya da savunmada rakibine kolay sayılar vererek başlayan Anadolu Efes, 26. dakikaya 73-53 geride girdi. Dış atışlarda etkili olmaya devam eden Barcelona Lassa, 19'da 14'lük üç sayı isabeti bularak final periyoduna lacivert-beyazlılar karşısında 81-67 önde gitti.

Son periyotta oyundan düşen Anadolu Efes karşısında Claver, Jackson ve Heurtel ile dış atışlarda etkili olmaya devam eden Barcelona Lassa, mücadeleyi 107-83 kazandı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz)
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Weems 17, Simon 10, Dunston 5, Motum 19, McCollum 10, Brown, Birkan Batuk 5, Stimac 7, Douglas 5, Berk Demir 2, Muhaymin Mustafa
Barcelona Lassa: Koponen 8, Heurtel 20, Hanga 8, Tomic 15, Moerman 7, Ribas 12, Pressey 5, Jackson 8, Oriola 8, Claver 16, Kurucs
1. Periyot: 19-23
Devre: 34-55
3. Periyot: 67-81

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