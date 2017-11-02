Anadolu Efes Avrupa'da darmadağın

EuroLeague'deki tek galibiyetini Fenerbahçe Doğuş'a karşı alan Unicaja Malaga, ikinci zaferini de Anadolu Efes deplasmanında yaşadı. Stimac'ın 17, Motum'un 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

THY EuroLeague'deki 5. maçında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı ağırlayan Anadolu Efes, son çeyreğe önde (59-53) girse de salondan mağlubiyetle ayrıldı: 79-74.

Karşılaşmanın başında Stimac ve Simon'la etkili olan Anadolu Efes, son çeyrekte kader anlarını iyi yönetemedi. Bir ara 62-53'lük üstün olan temsilcimiz, Nedovic ile Augustine'in soğukkanlı son periyot oyunlarına 'dur' diyemedi ve 5'te 0 yaptı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Unicaja Malaga, dış atışlardan Salin ve Brooks, pota altından da Shermadini'nin kaydettiği sayılarla ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçti. Simon, Stimac ve Adams ile farkı azaltmaya çalışan Anadolu Efes'e McCallum, Waczynski ve Augustine'in sayılarıyla cevap veren Unicaja Malaga, ilk çeyreği 25-19 üstün bitirdi.

Anadolu Efes; Ledo, Adams ve Stimac'ın kazandırdığı sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 30-28. Ardından oyunda yeniden dengeyi kuran konuk takım Augustine ve Salin ile etkili olurken, Anadolu Efes ise Stimac, Dunston ve Simon ile skor üretti ve karşılaşmanın ilk yarısı 35-35 berabere tamamlandı.

İkinci yarının başında Doğuş Balbay, McCollum ve Stimac ile 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 23. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 42-35. Ardından Augustine, Milosavljevic ve Nedovic ile basketler bulan Unicaja Malaga, 24. dakikada skora denge getirdi: 42-42. Kalan bölümde özellikle Avustralyalı oyuncusu Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, final periyoduna 59-53 önde girdi.

Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında etkili olan Unicaja Malaga, Suarez, McCallum ve Nedovic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste attığı basketlerle 35. dakikada öne geçti: 64-66. Lacivert-beyazlılar, Dunston ve Motum'un sayılarıyla oyunda kalmaya çalışsa da Augustine ve Nedovic ile kritik sayılar bulan Unicaja Malaga, karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica ** (İtalya), Petri Mantyla ** (Finlandiya), Marcin Kowalski ** (Polonya)

İLK ÇEYREK: 19-25

DEVRE: 35-35

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 59-53

ANADOLU EFES: Ledo 5, McCollum 4, Doğuş 2, Birkan, Motum 16, Adams 10, Stimac 17, Muric, Dunston 8, Simon 12

UNICAJA MALAGA: McCallum 13, Diaz 2, Salin 9, Milosavljevic 2, Nedovic 13, Shermadini 13, Waczynski 7, Brooks 3, Augustine 11, Suarez 6, Musli