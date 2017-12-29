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Anadolu Efes Ataman'la siftah yaptı

THY Euroleague’in 15. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Brose Basket Bamberg’i 69-58'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes Ergin Ataman önderliğinde ilk galibiyetini aldı.

Fatih SABOVİÇ
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THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 15. hafta maçında sahasında ağırladığı Brose Bamberg'i devirip (bir ara 15 sayıya çıkan farkı eritip) bu sezonki 4. galibiyetini aldı: 69-58.

İlk iki çeyrek sonunda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Efes, odaya 38-29 geride gitti.

Dönüşte 3. çeyreğin ikinci yarısını müthiş oynayan temsilcimiz, McCollum'la dışarıdan, Dunston'la içeriden oyuna tutundu.

Son periyotta Simon ateşi yakıp, McCollum 'bildiğimiz gibi' oynayınca lacivert beyazlılar güldü. Koç Ergin Ataman 200. EuroLeague maçında Efes'in, 'ikinci devre hastalığı'na da merhem olup, göreve geldiğinden bu yana (4. maçında) ilk galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes Atamanla siftah yaptı

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Garcia Gonzalez , Juan Carlos , Olegs Latisevs

Anadolu Efes: Mccollum 19, Brown 21, Birkan , Motum 12, Adams , Stimac 2, Mustafa , Dragic 2, Dunston 10, Simon 11

Başantrenör: Ergin Ataman

Brose Basket Bambergs: Hackett 6, Hickman 10, Wright 8, Zisis 2, Nikolic 2, Staiger 6, Lo 8, Olinde , Rubit 7, Heckmann , Musli 9, Radosevic

Başantrenör: Andrea Trinchieri

1. Periyot: 15-18 (Brose Bambergs Basket lehine)

Devre: 29-38 (Brose Bambergs Basket lehine)

3. Periyot: 44-48 (Brose Bambergs Basket lehine)

Ayrıntılar gelecek...

thy avrupa ligi

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