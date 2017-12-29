Anadolu Efes Ataman'la siftah yaptı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 15. hafta maçında sahasında ağırladığı Brose Bamberg'i devirip (bir ara 15 sayıya çıkan farkı eritip) bu sezonki 4. galibiyetini aldı: 69-58.
İlk iki çeyrek sonunda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Efes, odaya 38-29 geride gitti.
Dönüşte 3. çeyreğin ikinci yarısını müthiş oynayan temsilcimiz, McCollum'la dışarıdan, Dunston'la içeriden oyuna tutundu.
Son periyotta Simon ateşi yakıp, McCollum 'bildiğimiz gibi' oynayınca lacivert beyazlılar güldü. Koç Ergin Ataman 200. EuroLeague maçında Efes'in, 'ikinci devre hastalığı'na da merhem olup, göreve geldiğinden bu yana (4. maçında) ilk galibiyetine ulaştı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Garcia Gonzalez , Juan Carlos , Olegs Latisevs
Anadolu Efes: Mccollum 19, Brown 21, Birkan , Motum 12, Adams , Stimac 2, Mustafa , Dragic 2, Dunston 10, Simon 11
Başantrenör: Ergin Ataman
Brose Basket Bambergs: Hackett 6, Hickman 10, Wright 8, Zisis 2, Nikolic 2, Staiger 6, Lo 8, Olinde , Rubit 7, Heckmann , Musli 9, Radosevic
Başantrenör: Andrea Trinchieri
1. Periyot: 15-18 (Brose Bambergs Basket lehine)
Devre: 29-38 (Brose Bambergs Basket lehine)
3. Periyot: 44-48 (Brose Bambergs Basket lehine)
Ayrıntılar gelecek...