Anadolu Efes Asvel Lyon basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele devam ediyor. Şu an liderlik pozisyonunda bulunan Anadolu Efes, bu maçtan da galibiyetle ayrılması halinde yerini sağlamlaştıracak ve rakibi ile arasındaki farkı açacak. Peki, Anadolu Efes Asvel Lyon basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES ASVEL LYON BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 20. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Asvel Lyon'u konuk edecek. Karşılaşma, 17 Ocak Cuma akşamı saat 20.30'da Bein Sports Haber kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.

Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında pota altında etkili olmaya çalışacaklarını söyledi.



Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, ASVEL'in atletik ve dinamik oyunculardan oluşan ve iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda özellikle David Lighty ve Jordan Taylor çok etkili isimler. Pota altında Tonye Jekiri ve Adreian Payne çok atletik ve hücum ribaundu etkinliği yüksek oyuncular. Kazanmak için mutlaka ribauntları kontrol edip, tempolu oyun stratejimizi uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.



Lacivert-beyazlı oyuncu Buğrahan Tuncer ise ASVEL'in tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu vurgulayarak, "Deplasmanda bize oldukça zorluk çıkarmışlardı ama sonunda kazanmıştık. Sakatlığı olan oyuncularımızdan dolayı eksikliklerimiz var ama biz bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Kazanıp, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.