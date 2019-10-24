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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Cengiz İZMİTLİ
24.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Anadolu Efes 76-60 Real Madrid

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Anadolu Efes 76-60 Real Madrid

Euroleague'in 4. maç gününde Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid'i ağırladı. Lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla mücadeleyi 76-60 kazandı.

Mücadeleye isabetli dış atışlarla giriş yapan Real Madrid, bir anda 9-0'ı buldu. Ergin Ataman'ın molası sonrası taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz Anadolu Efes, 15-2'lik seri yaptı ve periyodu da 15-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da savunmada enerjisi yüksek, hücumda akıllı top çevirerek başlayan Anadolu Efes, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardı (22-13). Sonrasında Real Madrid oyuna iyice ağırlığını koydu ve devreye 31-29 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde 15-5'lik seri yakalayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci 5 dakikalık bölümde de içeriden Dunston - dışardan Simon ile etkili olup üçüncü periyot sonunda 56-50'yi yakaladı.

Mücadelenin son çeyreğine 5-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, maçın bitimine 08:48 kala çift haneli farka ulaştı (61-50). Dunston ve Simon etkili oyunlarını maçın son bölümünde de sürdürdü ve lacivert-beyazlı temsilcimiz mücadeleyi 76-60 kazandı.

Maçın öne çıkan isimleri: Krunoslav Simon & Bryant Dunston! Simon attığı 17 sayının yanında yaptığı 4 asistle dışarıdan, 17 sayısına 8 ribaunt ekleyen Dunston da içerden ikinci yarı sazı eline aldı ve temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanmasını bildi.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya)

15 bin 167 biletli seyirci maçı takip etti...

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 6, Singleton 13, Doğuş, Tolga, Sertaç, Pleiss, Micic 12, Anderson 2, Peters, Dunston 17, Simon 17.

Real Madrid: Causeur, Randolph 6, Fernandez 9, Campazzo 5, Laprovittola, Deck 10, Garuba, Carroll 6, Tavares, Llull 14, Mickey 10, Taylor.

İlk periyot: 15-11

Devre: 29-31

Üçüncü periyot: 56-50

 

Anadolu Efes, THY Euroelague'deki bir önceki maçta deplasmanda Valencia'yı 83-78 yenmişti...

 

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