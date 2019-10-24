Anadolu Efes 76-60 Real Madrid
Euroleague'in 4. maç gününde Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid'i ağırladı. Lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla mücadeleyi 76-60 kazandı.
Mücadeleye isabetli dış atışlarla giriş yapan Real Madrid, bir anda 9-0'ı buldu. Ergin Ataman'ın molası sonrası taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz Anadolu Efes, 15-2'lik seri yaptı ve periyodu da 15-11 önde bitirdi.
İkinci periyoda da savunmada enerjisi yüksek, hücumda akıllı top çevirerek başlayan Anadolu Efes, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardı (22-13). Sonrasında Real Madrid oyuna iyice ağırlığını koydu ve devreye 31-29 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde 15-5'lik seri yakalayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci 5 dakikalık bölümde de içeriden Dunston - dışardan Simon ile etkili olup üçüncü periyot sonunda 56-50'yi yakaladı.
Mücadelenin son çeyreğine 5-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, maçın bitimine 08:48 kala çift haneli farka ulaştı (61-50). Dunston ve Simon etkili oyunlarını maçın son bölümünde de sürdürdü ve lacivert-beyazlı temsilcimiz mücadeleyi 76-60 kazandı.
Maçın öne çıkan isimleri: Krunoslav Simon & Bryant Dunston! Simon attığı 17 sayının yanında yaptığı 4 asistle dışarıdan, 17 sayısına 8 ribaunt ekleyen Dunston da içerden ikinci yarı sazı eline aldı ve temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanmasını bildi.
Salon: Sinan Erdem Spor Salonu
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya)
15 bin 167 biletli seyirci maçı takip etti...
Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 6, Singleton 13, Doğuş, Tolga, Sertaç, Pleiss, Micic 12, Anderson 2, Peters, Dunston 17, Simon 17.
Real Madrid: Causeur, Randolph 6, Fernandez 9, Campazzo 5, Laprovittola, Deck 10, Garuba, Carroll 6, Tavares, Llull 14, Mickey 10, Taylor.
İlk periyot: 15-11
Devre: 29-31
Üçüncü periyot: 56-50
Anadolu Efes, THY Euroelague'deki bir önceki maçta deplasmanda Valencia'yı 83-78 yenmişti...
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