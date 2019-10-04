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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.10.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Anadolu Efes 64-74 Barcelona

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Anadolu Efes 64-74 Barcelona

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk eden Anadolu Efes, sahadan 74-64 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikaları dengeli bir oyuna sahne olurken, iki ekip de daha çok uzunlarıyla skor üretti. Periyodun son bölümünde top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında serbest atış çizgisinden üst üste isabetler bulan Barcelona, birinci çeyreği 19-14 önde tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyoda hücumda etkisiz başladı. Lacivert-beyazlılar bu dakikalarda boyalı alanı iyi savunsa da İspanyol ekibi dış atışlardan peş peşe sayılar buldu ve 14. dakikayı 25-16 üstün geçti. Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden yaptığı atışlardan da isabet bulmakta zorlanırken, Barcelona Hanga'nın basketiyle 19. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 20-33. Konuk ekip, oyun ritmini kaybeden rakibi karşısında devreyi 37-26 üstün kapattı.

İkinci yarı çekişmeli başladı. Anadolu Efes, ilk yarıya oranla dış atışlarda oldukça iyi bir görüntü çizdi. Ev sahibi ekip, Doğuş Balbay, Peters ve Micic'in isabetli atışlarıyla hücumda tempoyu yakaladı. Lacivert-beyazlılar, Barcelona'nın arka arkaya yaptığı top kayıplarının ardından 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 46-49. Çeyreğin kalan süresinde takımlar sayı bulamadı ve Barcelona final periyoduna 49-46 galip durumda girdi.
Son çeyreğin yaklaşık ilk dört dakikasında skor üretemeyen Anadolu Efes önünde Delaney, Oriola ve Tomic'in sayılarıyla tempoyu yeniden artıran Barcelona, 34. dakikada farkı 10 sayıya yükseltti: 46-56. Oyundan düşen lacivert-beyazlılar karşısında son bölümde üç sayı çizgisinin gerisinden Mirotic'le etkili olan İspanyol ekibi, karşılaşmayı 74-64 kazandı.

Hava atışı "Pembe Top" ile yapıldı

İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapıldı. Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan proje, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaştı.

Proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral Baş tarafından Pembe Top ile gerçekleştirildi.

Açılış maçına yoğun ilgi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk ederken, taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakayı yaklaşık 12 bin basketbolsever takip etti. İspanyol ekibini ise az sayıda taraftarı deplasmanda yalnız bırakmadı.

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