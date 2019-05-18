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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
18.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, 23 yıl sonra ikinci kupa peşinde!

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Anadolu Efes, 23 yıl sonra ikinci kupa peşinde!

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde finale kalan Anadolu Efes, yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını yenerek tarihe geçmeyi hedefliyor.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde Fernando Buesa Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında dün Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek finale çıkan lacivert-beyazlı takım, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti.

Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu iki organizasyonda da finali görememiş ve üçüncü olmuştu.

Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. Türkiye'de, 2017 yılında Fenerbahçe bu kupayı elde etmişti.

- Hedef 23 yıl sonra ikinci kupa

Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını 23 yıl sonra müzesine götürmek istiyor.

Avrupa Ligi'nin gediklisi olan Anadolu Efes, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti.

Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı yakalamıştı.

Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

- Ataman, koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamak istiyor.

Daha önce Avrupa'da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Ataman'ın tek eksiği THY Avrupa Ligi Kupası.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

Anadolu Efes, 23 yıl sonra ikinci kupa peşinde

- Avrupa'da 10. kupa için parkede

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı.

Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası'nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise 2017-2018'de Türkiye'ye getirdi.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı.

- CSKA Moskova 8. şampiyonluğun peşinde

Son 17 sezonun 16'sında Dörtlü Final'de mücadele eden CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 8. şampiyonluğunu istiyor.

Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Son olarak 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de Fenerbahçe'yi finalde yenerek kupaya uzanan CSKA, yine bir Türk takımını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

- Anadolu Efes, CSKA'yı 6 yıldır yenemiyor

Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 6 yıldır mağlup edemiyor.

Rus rakibi karşısında son galibiyetini 22 Şubat 2013'te alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 8 maçı da kaybetti.
Avrupa Ligi tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova'nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor.

- Itoudis'in Ataman'a üstünlüğü var

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis'in, Ergin Ataman'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Itoudis, Banvit ve CSKA Moskova'nın başında, Galatasaray ve Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman'a karşı çıktığı 11 maçın 8'ini kazandı.

İkilinin çalıştırdığı ekiplerin THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta da Itoudis, Ataman'a galibiyet şansı vermedi.

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