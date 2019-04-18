Anadolu Efes 2-0'ı arıyor
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.15'de başlayacak karşılaşma beIN Sports HD 3'den naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 75-68 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 3. karşılaşma 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde yapılacak.
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