Anadolu Derbisi Sivasspor’un!

Sivasspor 2008 ve 2009 senesinde ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmişti.Konyaspor da iki senedir bizi temsil etmeye devam ediyor.Bu iki takımın bu başarıları göz önüne alınırsa bu maça “Anadolu derbisi” demek yanlış olmaz sanırım.

Maçın başında Sivasspor çok istekliydi.Konyaspor da tepki vermeye çalıştı bu hızlı başlangıca.

8.dakikada Malick Evouna ceza sahasında kendini kolay bir şekilde bırakıp penaltı kazandı.Konyaspor’un penaltıcısı Nejc Skubic kaleci Sergio Rochet’i ters köşeye yatırdı skor 1-0 oldu.Bu penaltı pozisyonundan 8 dakika sonra bu sefer Sivasspor oyuncusu Bifouma kendini yere bırakıp penaltı kazandı.Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham-Real Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır daha maçın ilk 15. dakikasında skandal iki penaltı kararı verdi.Bu takıma basit penaltı çaldım bir de bu takıma penaltı vereyim dedi resmen.

Arouna Kone’nin penaltı golüyle skor 1-1 olmuştu.Baskılı oynayan Sivasspor topla oynama yüzdesini %72 e kadar çıkardı.Müsabakayı tek kale futbola çevirmişti Sivasspor.Ağırlıklı olarak Sivasspor atak yapsa da Konyaspor’un kontra atak girişimleri de zaman zaman tehlikeli oldu.Ancak maçın henüz 40. dakikasında Konyasporlu futbolcular oyunu soğutmaya başladı.Beraberliğe razı olmuşlardı şimdiden.

Bu maç Sivasspor’da Arouna Kone ve Rybalka ön plana çıktı.Rybalka gerek açtığı ortalar gerek çektiği şutlarla Konyaspor savunmasını zorladı.Konyaspor’da ise kaleci Serkan Kırıntılı gerçekten çok kritik pozisyonlar kurtardı.Takımının en iyisi tartışmasız oydu.

İkinci yarının başında yine Sivasspor baskılı başladı.Konyaspor ise ağır hareket ederek maçı berabere bitirmek istiyordu.

Ancak Sivasspor’un golcüsü Arouna Kone geçen hafta olduğu gibi kaptan Ziya Erdal’ın ortasına kafayla çok güzel vurdu ve kaleci Serkan’ı mağlup etti.Bu gol Sivas’ın plaka numarası olan dakika 58 de geldi.Sivasspor geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başarmıştı.

Son 10 dakika oyun kontrolünü Konyaspor alsa da çok net iki tane gollük pozisyon kaçıran taraf Kone ile Sivasspor oldu.

Yiğidolar maçı 2-1 kazanarak ligde 5. sıraya yükseldi.Önündeki rakiplerin puan kaybettiği bu kritik haftada 3 puan almasını bildi.Milli takım arasından sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynayacağı maçları göz önüne alırsak Sivasspor çok önemli bir 3 puan kazandı.Maçı sonuna kadar hakeden taraf Sivasspor oldu.

Maç sonu açıklamalarında Konyaspor camiası her ne kadar hakemin penaltı kararı arkasına sığınsa da Sivasspor’un galibiyeti hakettiği çok barizdi.Keşke bu iki penaltı pozisyonu yaşanmamış olsaydı.En azından rakip takım böyle komik bir bahane arkasına sığınamazdı.Futbolda hakemler gerek skorları gerekse kazananı belirleyebiliyor.Bu maçtaki hakem hataları skoru değiştirse de kazananı değiştirmedi.

Konyaspor’a Avrupa Liginde başarılar diliyorum.Ligde Konyaspor’un başında ikinci maçına çıkan Mehmet Özdilek’i de kutluyorum.

Ligin ilk haftalarında 4 maçta 3 mağlubiyet alan Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba takımın uyum sürecinde olduğunu,ilerleyen haftalarda konuşulan bir takım olacağımızı söylemişti ve tıpkı geçen sene verdiği şampiyonluk sözünü tuttuğu gibi bu sözü de yerine getirip takımını 5 maçlık yenilmezlik serisine soktu.5 maçta 4 galibiyet aldı.En büyük tebrik ve teşekkür sevgili Samet Aybaba’ya.

Her geçen maç artan fedakarlıklarıyla Sivasspor taraftarını,oyuncularını ve kulüp yönetimini kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.Ayrıca deplasman maçlarında da takımının yanında olan taraftar gruplarından İSTDER(İstanbul Sivassporlu Taraftarlar Derneği) ve Yiğido Gençlik’e selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Son olarak hafta içi Hakkari’de şehit düşen askerlerimizi saygı,minnet ve sevgiyle anıp dualarımızda hep olacaklarını söylemek istiyorum.