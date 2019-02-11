Amrabat'a büyük darbe! Maicon...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat, takımı Al Nasr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemesinin şokunu yaşıyor. Faslı futbolcunun kadro dışı kalmasının en önemli sebeplerinden biri de Cim Bom'un Suudi kulübüne kiraladığı Maicon.
Galatasaray'ın Maicon'u Suudi kulübü Al Nasr'a kiralaması Cim Bom'un bir diğer eski oyuncusu Nordin Amrabat'a pahalıya patladı.
31 yaşındaki Faslı futbolcu, Suudi kulübünün Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.
Amrabat'ın Rui Vitoria tarafından Asya Futbol Konfederasyonu'na gönderdiği listede yer almamasının nedeni ise yabancı kuralı.
Portekizli teknik adamın 8 yabancı kuralından ötürü kadrosundaki 9 yabancı isimden birinin üstünü çizmesi gerekiyordu.
Vitoria da yeni transfer Maicon'a listede yer verirken Amrabat'ı Asya Şampiyonlar Ligi kadrosunun dışında bıraktı.
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