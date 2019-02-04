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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.02.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Ampute Milli Kaptanı Osman Çakmak’ın babasından sevindiren haber

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Tokat Devlet Hastanesinde soba zehirlenmesinden dolayı tedavi gören Ampute Milli Kaptanı Osman Çakmak’ın babasının bilincinin açıldığına dair sevindiren haber geldi.

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla Köyünde, Ampute milli takımın kaptanı Osman Çakmak’ın anne ve babası Cumartesi günü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş anne Sultan Çakmak hayatını kaybetmiş sonraki gün toprağa verilmişti.

Tokat Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi süren Baba Ömer Çakmak’ın sağlık durumunun iyi olduğuna dair müjde Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi.

Ampute Milli Kaptanı Osman Çakmak’ın babasından sevindiren haber

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Demir, Baba Ömer Çakmak’ın sağlık durumunun bilincinin açıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Başhekim Fatih Demir yaptığı açıklamada, “Cumartesi gecesi yaşadığımız elim hadise sonrası Milli Sporcumuz Osman Çakmak’ın babası Ömer Bey 21-22 sularında genel durumu kötü, bilinci kapalı bir şekilde soba gazından zehirlenen hastamızın yoğun bakıma yatışı yapıldı. Elimizdeki tüm imkanlarla tedavisine başladık. 36 saate yaklaştı. Şu anda genel durumu gayet iyi. Önce solunum cihazında idi solumun cihazından ayırdık. Bilinci açıldı, kendi yemeğini kendisi yiyor şuanda. Bizlerle konuşuyor. Ancak beynin oksijensiz kalmasının neden olduğu etki açısından nöroloji ve psikiyatrı bölümü de değerlendirdikten sonra taburcu etmeyi planlıyoruz. Mülki amirlerimiz başta olmak üzere bakanlık düzeyinde her gün bilgilendirme yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Ampute Milli Takım kaptanı Çakmak'ın annesi toprağa verildiTOKAT'ın Zile ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı.
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