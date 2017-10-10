Naim Süleymanoğlu’nun Seul’de Dünya rekorlarını alt üst edip olimpiyat şampiyonu olduğu günlerden bu yana böyle güzel tablolara hasretti Türkiye.

Bize o güzel günleri yaşattılar.

İmkansız diye bir şeyin olmadığını gösterdiler.

Peki ya karşılığı?

Ne yazık ki biz onlara, “Şeref maaşı” bile veremiyoruz.

Ne yazık ki biz onlara, “Ödül” bile veremiyoruz.

Neden mi?

Mevzuat efendim. Engellerine takılmayan Şampiyon Ampute Milli Takımımız, Mevzuat hazretlerine takılıyor.

Takıldıkları yönetmeliğin ismi ise açık:

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK



Bu yönetmeliğe göre ödüllendirilecek spor branşları belirlenmiş.

Olimpik, paralimpik (Engelli sporlar) ve deaflimpik (İşitme engelli sporlar) spor dalları.

Olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dalları ile IOC’nin tanıdığı diğer spor branşlarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde.

Yönetmelik böylece Avrupa Şampiyonaları’ndan, Akdeniz Oyunları’na kadar uzayıp gidiyor.

İşte Ampute Milli Takımızın önüne tam da burada çıkıyor engel.

Ampute Futbolu paralimpik oyun branşlarından biri olarak sayılmıyor.

Dolayısıyla ödül yönetmeliğine göre devletin şampiyonlarımızı ödüllendirmesi mevzuat gereği mümkün değil.

Eğer mevzuat izin verseydi oyuncularımızın her biri 250’şer Cumhuriyet altını kazanacaktı.

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Bitmedi.

Diyelim ki bu engel aşıldı.

İkinci bir engel daha çıkıyor Ampute Milli Takımımızın karşısına.

İşte o madde.

Ödüle hak kazanabilmek için (…) Avrupa şampiyonası ve kupalarında en az 15 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 8 sporcunun iştirak etmesi şarttır.

Şampiyon olduğumuz son turnuvaya katılan ülke sayısı 12.

Yani mevzuatın bu bölümü de ödüle izin vermiyor.

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Şimdilik durum bu. Başta Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı olmak üzere şu anda tüm bürokratlar bu engele bir çözüm arıyorlar.

Yönetmeliği değiştirmek bile gündemde.

Bakalım ilerleyen günlerde ne yapacaklar bu aslanlar için.